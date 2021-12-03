Bloomberg связало дело Сачкова с передачей данных о российских хакерах

По словам источников, Сачков предоставил властям данные о действиях «хакерской группы российской военной разведки ГРУ», более известной как Fancy Bear, во время президентских выборов в США в 2016 году. Это и стало причиной возбуждения уголовного дела.

Ранее Сачков направил президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой посодействовать его переводу под домашний арест. «Я не изменник и шпион, я русский инженер», - подчеркнул Сачков в письме.

