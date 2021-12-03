Bloomberg связало дело Сачкова с передачей данных о российских хакерах

Дело против основателя компании Group-IB Ильи Сачкова, обвиняемого в государственной измене, могли возбудить из-за того, что он передавал американским властям данные о вмешательстве российских хакеров в выборы США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Суд продлил арест основателю Group-IB Сачкову, обвиняемому в госизмене

По словам источников, Сачков предоставил властям данные о действиях «хакерской группы российской военной разведки ГРУ», более известной как Fancy Bear, во время президентских выборов в США в 2016 году. Это и стало причиной возбуждения уголовного дела.

Ранее Сачков направил президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой посодействовать его переводу под домашний арест. «Я не изменник и шпион, я русский инженер», - подчеркнул Сачков в письме.

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Фото: facebook.com/groupibHQ
ТЕГИ:Русские ХакерыИлья Сачков
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