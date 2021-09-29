СМИ: основатель Group-IB Сачков работал на иностранные спецслужбы

Основатель Group-IB Илья Сачков работал на иностранные спецслужбы, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.

Собеседник агентства уточнил, что предприниматель передавал иностранной разведке данные по кибербезопасности, составляющие гостайну.

Ранее Лефортовский районный суд Москвы арестовал Сачкова по подозрению в госизмене, бизнесмена отправили в СИЗО до 27 ноября. В столичной штаб-квартире Group-IB прошли обыски.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецслужбыАрестУголовное ДелоГосизмена
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