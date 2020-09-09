СМИ: Адвокат обещал Ефремову, что тот останется на свободе

Адвокат Эльман Пашаев обещал актеру Михаилу Ефремову, что добьется минимального наказания для него. Речь шла либо о приговоре, не связанном с лишением свободы, либо об отбывании срока в колонии-поселении, пишет ТАСС со ссылкой на источник в окружении артиста.

"Именно поэтому Михаил придерживался линии защиты, предложенной его адвокатом", - пояснил собеседник агентства.

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При этом источник отметил, что сам Ефремов не знает, сколько ему придется заплатить за услуги Пашаева, но догадывается, что это будет «далеко не один миллион рублей». Вместе с тем он заявил, что даже близкие артиста не знают, кто порекомендовал обратиться к Пашаеву.

Ранее Ефремов отказался от услуг адвоката и заявил, что тот его «подставил». Сам же Пашаев заявил, что Ефремов не отказывался от его услуг.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Михаил Ефремов
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