СМИ: Адвокат обещал Ефремову, что тот останется на свободе

При этом источник отметил, что сам Ефремов не знает, сколько ему придется заплатить за услуги Пашаева, но догадывается, что это будет «далеко не один миллион рублей». Вместе с тем он заявил, что даже близкие артиста не знают, кто порекомендовал обратиться к Пашаеву.

Ранее Ефремов отказался от услуг адвоката и заявил, что тот его «подставил». Сам же Пашаев заявил, что Ефремов не отказывался от его услуг.

