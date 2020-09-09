Грымов связал суровый приговор Ефремову с биографией его адвоката

Режиссер считает, что фактически адвокат сделал все от него зависящее, чтобы навредить собственному клиенту и настроить против него суд.

«Ведь выстроенная им линия защиты — это готовый набор аргументов для яркой обвинительной речи прокурора! Два-три года из объявленных восьми — это его прямая «заслуга». С его «помощью» Михаил Ефремов перед всем честным народом прошел путь полного расчеловечивания. Зачем, почему Ефремов согласился на это — ответа нет. Мы видим результат», - резюмировал Грымов.

Ранее Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП и приговорил актёра к восьми годам колонии общего режима. Также суд взыскал с артиста 800 тыс. рублей в качестве компенсации старшему сыну погибшего в аварии.

