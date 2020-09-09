Грымов связал суровый приговор Ефремову с биографией его адвоката
Художественный руководитель театра «Модерн» предположил, какими мотивами мог руководствоваться адвокат Пашаев во время процесса над Ефремовым.
Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, заявил, что адвокат Эльман Пашаев «подставил» его на 8 лет.
Художественный руководитель театра Юрий Грымов рассказал в эфире НСН, почему адвокат мог действительно «подставить» актера.
«Он (Пашаев - прим. НСН) неоднократно рассказывал, что вся его семья погибла в ДТП. Страшная трагедия, которая не может не отразиться на человеке. Никто не может пережить такое без потери части самого себя. Никто не может такое забыть. И знаете что? Ко мне все чаще возвращается мысль о том, что, может быть, нынешнее громкое дело для Пашаева — не бизнес, но что-то личное? Очень хочу ошибаться, но мне кажется, что со стороны это выглядит почти как миссия: уничтожить пьяного водилу — такого же виновника гибели человека, каким был водитель КамАЗа, оборвавшего жизнь его близких. Не может такого быть? Почему же?», - задался вопросом Грымов.
Режиссер считает, что фактически адвокат сделал все от него зависящее, чтобы навредить собственному клиенту и настроить против него суд.
«Ведь выстроенная им линия защиты — это готовый набор аргументов для яркой обвинительной речи прокурора! Два-три года из объявленных восьми — это его прямая «заслуга». С его «помощью» Михаил Ефремов перед всем честным народом прошел путь полного расчеловечивания. Зачем, почему Ефремов согласился на это — ответа нет. Мы видим результат», - резюмировал Грымов.
Ранее Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП и приговорил актёра к восьми годам колонии общего режима. Также суд взыскал с артиста 800 тыс. рублей в качестве компенсации старшему сыну погибшего в аварии.
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