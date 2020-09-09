«Подставил на 8 лет»: Ефремов пожаловался на Пашаева

Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, заявил, что адвокат Эльман Пашаев «подставил» его на 8 лет. Об этом заявила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович – утром в среду, 9 сентября, она приходила к актеру СИЗО.

«Адвокат меня "подставил" на эти 8 лет. Он обещал одно, а получилось другое», - заявил актер.

Ефремов подчеркнул, что его отношения с этим адвокатом закончились вчера — во время вынесения приговора. На апелляции интересы артиста будет представлять другой защитник – его выберет семья актера.