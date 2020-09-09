«Подставил на 8 лет»: Ефремов пожаловался на Пашаева
Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, заявил, что адвокат Эльман Пашаев «подставил» его на 8 лет. Об этом заявила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович – утром в среду, 9 сентября, она приходила к актеру СИЗО.
«Адвокат меня "подставил" на эти 8 лет. Он обещал одно, а получилось другое», - заявил актер.
Ефремов подчеркнул, что его отношения с этим адвокатом закончились вчера — во время вынесения приговора. На апелляции интересы артиста будет представлять другой защитник – его выберет семья актера.
А ранее сообщалось, что Михаилу Ефремову принесли первую передачу в СИЗО. Актер, осужденный на восемь лет колонии за смертельное ДТП, получил чай, сахар и сигареты. Об этом рассказала член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович. Она добавила, что «артист чувствует себя нормально, позавтракал овсяной кашей и ни на что не жаловался».
Также Михаил Ефремов признался, что своих «соседей» по камере считает адекватными и вполне нормальными.
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