Адвокат: Меру пресечения Стрелкову могут избрать уже сегодня

Адвокат Александр Молохов, представляющий интересы экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), заявил, что пока не видел материалов дела, сообщает РИА Новости.

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По его словам, те, кто руководил задержанием, упоминали статью 282 УК РФ «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

«Не исключаю, что суд по мере пресечения будет сегодня и что это будет Басманный суд», — заключил Молохов, добавив, что занимается розыском своего клиента.

Ранее супруга Стрелкова Мирослава Регинская заявила, что её мужа задержали дома, после чего увезли в неизвестном направлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Михаил Воскресенский
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