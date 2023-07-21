Адвокат: Меру пресечения Стрелкову могут избрать уже сегодня
Адвокат Александр Молохов, представляющий интересы экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), заявил, что пока не видел материалов дела, сообщает РИА Новости.
По его словам, те, кто руководил задержанием, упоминали статью 282 УК РФ «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».
«Не исключаю, что суд по мере пресечения будет сегодня и что это будет Басманный суд», — заключил Молохов, добавив, что занимается розыском своего клиента.
Ранее супруга Стрелкова Мирослава Регинская заявила, что её мужа задержали дома, после чего увезли в неизвестном направлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru