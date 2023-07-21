Адвокат: Меру пресечения Стрелкову могут избрать уже сегодня

По его словам, те, кто руководил задержанием, упоминали статью 282 УК РФ «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

«Не исключаю, что суд по мере пресечения будет сегодня и что это будет Басманный суд», — заключил Молохов, добавив, что занимается розыском своего клиента.

Ранее супруга Стрелкова Мирослава Регинская заявила, что её мужа задержали дома, после чего увезли в неизвестном направлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».