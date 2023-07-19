«Без башен!»: Политолог Минченко оценил защищенность Стрелкова и Алксниса от МВД
Стрелков не выглядит «сильно защищенным» элитными группами от претензий за критику армии, а у Квачкова с Алкснисом и вовсе нет «башен», сказал в эфире НСН Евгений Минченко.
Игорь Стрелков и Виктор Алкснис не выглядят «сильно защищенными» от возможного привлечения по статье о дискредитации российской армии, заявил в интервью НСН президент холдинга «Минченко Консалтинг», политолог Евгений Минченко.
Полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков ранее сообщил, что его вызвали в МВД по делу о дискредитации Вооруженных сил. Полковник ВВС в отставке Виктор Алкснис заявил в этой связи, что сторонников СВО, критикующих ход боевых действий, хотят «поставить на место», допустив, что следующими будут он сам и экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.
«Я думаю, что ни за Квачковым, ни за Алкснисом не стоит никаких "башен". Насчет Стрелкова есть вопросы, но он тоже не выглядит сильно защищенным какими-то элитными группами. При этом идеологически они говорят примерно одно и то же, критикуют действия российской армии. Не знаю, насколько эта критика обоснована, я не военный специалист», - сказал Минченко.
Игорь Стрелков ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что у него нет никаких претензий ни в военном, ни в человеческом плане к командиру ЧВК «Вагнер» Андрею Трошеву, которого отметил Владимир Путин на встрече с вагнеровцами 29 июня.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пограничники Белоруссии прекратили мониторинг на границе с Россией
- Беспилотник сбили в Белгородской области
- Финляндия отзывает согласие на работу генерального консульства России в Турку
- «Это не конец»: Пригожин и Уткин обратились к бойцам ЧВК «Вагнер»
- Ивлееву обманули более чем на миллион рублей при заказе мебели
- Госдума приняла в первом чтении закон о праве Росгвардии иметь военную технику
- Препараты для прерывания беременности перестанут продаваться в аптеках
- Специалист рассказал о возобновлении использования мошенниками старых схем обмана
- Матыцин заявил, что сменившие спортивное гражданство атлеты лишаются мер соцподдержки
- Путин примет участие в саммите БРИКС по видеосвязи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru