«Без башен!»: Политолог Минченко оценил защищенность Стрелкова и Алксниса от МВД

Игорь Стрелков и Виктор Алкснис не выглядят «сильно защищенными» от возможного привлечения по статье о дискредитации российской армии, заявил в интервью НСН президент холдинга «Минченко Консалтинг», политолог Евгений Минченко.

Полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков ранее сообщил, что его вызвали в МВД по делу о дискредитации Вооруженных сил. Полковник ВВС в отставке Виктор Алкснис заявил в этой связи, что сторонников СВО, критикующих ход боевых действий, хотят «поставить на место», допустив, что следующими будут он сам и экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.