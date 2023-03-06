Адвокат командира «Ахмата» Алаудинова просит СК возбудить дело об отравлении

Заявление направлено главному военному прокурору России Валерию Петрову. Адвокат попросил его взять под личный контроль дело об отравлении командира «Ахмата».

Также в заявлении содержится просьба передать материалы главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.

По словам Шапиро, это первый в России случай, когда произошло покушение на жизнь военачальника столь высокого ранга. В отечественной уголовной практике еще не было подобных дел, подчеркнул адвокат.

Алаудинова пытались отравить 8 февраля. Командир «Ахмата» получил конверт с письмом, пропитанным отравляющим веществом, передает НСН.

