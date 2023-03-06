Адвокат командира «Ахмата» Алаудинова просит СК возбудить дело об отравлении

Представляющий интересы командира «Ахмата» Апты Алаудинова адвокат Денис Шапиро рассказал, что попросил передать в Следственный комитет заявление о возбуждении уголовного дела о покушении на убийство. Об этом сообщает ТАСС.

Командир «Ахмата» заявил о большом количестве иностранных бойцов в Артемовске

Заявление направлено главному военному прокурору России Валерию Петрову. Адвокат попросил его взять под личный контроль дело об отравлении командира «Ахмата».

Также в заявлении содержится просьба передать материалы главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.

По словам Шапиро, это первый в России случай, когда произошло покушение на жизнь военачальника столь высокого ранга. В отечественной уголовной практике еще не было подобных дел, подчеркнул адвокат.

Алаудинова пытались отравить 8 февраля. Командир «Ахмата» получил конверт с письмом, пропитанным отравляющим веществом, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОтравлениеЧечня
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