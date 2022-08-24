Задержанного в Екатеринбурге Евгения Ройзмана доставят в Москву

В сообщении говорится, что основанием для возбуждения дела стал размещённый в сети Интернет видеоролик.

«Подозреваемый задержан в Екатеринбурге и будет доставлен в Москву для проведения следственных действий. Расследование продолжается», - добавили в полиции.

Ранее адвокат Владислав Идамжапов, представляющий интересы Ройзмана, заявил, что в ходе обысков у его клиента правоохранители ничего не обнаружили.