Задержанного в Екатеринбурге Евгения Ройзмана доставят в Москву
Уголовное дело по статье «публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ» было возбуждено в отношении экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, сообщает пресс-служба московского ГУ МВД.
В сообщении говорится, что основанием для возбуждения дела стал размещённый в сети Интернет видеоролик.
«Подозреваемый задержан в Екатеринбурге и будет доставлен в Москву для проведения следственных действий. Расследование продолжается», - добавили в полиции.
Ранее адвокат Владислав Идамжапов, представляющий интересы Ройзмана, заявил, что в ходе обысков у его клиента правоохранители ничего не обнаружили.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,2 млн+40 231 / сут.
Умерли
384 тыс.+72 / сут.
Выздоровели
18,4 млн+32 876 / сут.
- Задержанного в Екатеринбурге Евгения Ройзмана доставят в Москву
- YouTube заблокировал аккаунт ПАО «КАМАЗ» без возможности восстановления
- СМИ: Зеленский готов был уйти в отставку в начале спецоперации
- Великобритания исключила из санкций губернатора Севастополя
- В Польше признали проблемы с импортозамещением российского угля
- Путин выразил надежду на локализацию пожаров в регионах в ближайшие два-три дня
- Минприроды: пожары в Рязанской области возникли в результате поджогов
- Коллегия присяжных признала калининградских медиков виновными в убийстве младенца
- Адвокат: Ройзмана увезли на допрос
- Для тушения пожаров в Рязанской области не хватает гусеничной техники
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru