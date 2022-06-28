Бизнесмена Михальченко посадили на 20 лет за хищение при строительстве в Ново-Огареве
Второй Западный окружной военный суд признал бывшего гендиректора холдинга «Форум» Дмитрия Михальченко виновным в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство и реконструкцию объектов в резиденции президента РФ в Ново-Огареве, сообщает ТАСС.
По решению суда, бизнесмена, «по совокупности преступлений и с учётом предыдущего приговора Басманного суда Москвы», приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Также Михальченко назначили штраф в размере одного млн рублей.
Другой фигурант дела, экс-директор ФГУП «Атэкс» Федеральной службы охраны (ФСО) Андрей Каминов, получил 15 лет лишения свободы.
Ранее Басманный суд Москвы приговорил Михальченко к четырём годам и семи месяцам колонии общего режима по делу о контрабанде элитного алкоголя, сообщает RT.
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