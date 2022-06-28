Бизнесмена Михальченко посадили на 20 лет за хищение при строительстве в Ново-Огареве

Второй Западный окружной военный суд признал бывшего гендиректора холдинга «Форум» Дмитрия Михальченко виновным в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство и реконструкцию объектов в резиденции президента РФ в Ново-Огареве, сообщает ТАСС.

Экс-полковника МВД Захарченко приговорили к 16 годам колонии за взятки

По решению суда, бизнесмена, «по совокупности преступлений и с учётом предыдущего приговора Басманного суда Москвы», приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Также Михальченко назначили штраф в размере одного млн рублей.

Другой фигурант дела, экс-директор ФГУП «Атэкс» Федеральной службы охраны (ФСО) Андрей Каминов, получил 15 лет лишения свободы.

Ранее Басманный суд Москвы приговорил Михальченко к четырём годам и семи месяцам колонии общего режима по делу о контрабанде элитного алкоголя, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Уголовное НаказаниеСудКоррупция В РоссииХищения
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры