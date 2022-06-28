Бизнесмена Михальченко посадили на 20 лет за хищение при строительстве в Ново-Огареве

По решению суда, бизнесмена, «по совокупности преступлений и с учётом предыдущего приговора Басманного суда Москвы», приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Также Михальченко назначили штраф в размере одного млн рублей.

Другой фигурант дела, экс-директор ФГУП «Атэкс» Федеральной службы охраны (ФСО) Андрей Каминов, получил 15 лет лишения свободы.

Ранее Басманный суд Москвы приговорил Михальченко к четырём годам и семи месяцам колонии общего режима по делу о контрабанде элитного алкоголя, сообщает RT.

