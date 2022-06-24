Боливия выдала РФ россиянина, обвиняемого в хищении у энергокомпаний 25 млн рублей

Боливия выдала РФ россиянина Артема Кальте, которого обвиняют в хищении свыше 25 млн рублей у энергокомпаний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.

Отмечается, что Кальте обвиняется по статьям 210 и 159 УК РФ. По данным следствия, он был участником преступной группы, которая занималась хищением денежных средств.

По данным МВД, мужчина был задержан ранее в 2013 году. Однако, он скрылся, уехав за границу. Кальте был задержан в сентябре прошлого года в Боливии.





