Боливия выдала РФ россиянина, обвиняемого в хищении у энергокомпаний 25 млн рублей
24 июня 202220:38
Боливия выдала РФ россиянина Артема Кальте, которого обвиняют в хищении свыше 25 млн рублей у энергокомпаний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.
Отмечается, что Кальте обвиняется по статьям 210 и 159 УК РФ. По данным следствия, он был участником преступной группы, которая занималась хищением денежных средств.
По данным МВД, мужчина был задержан ранее в 2013 году. Однако, он скрылся, уехав за границу. Кальте был задержан в сентябре прошлого года в Боливии.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 154 / сут.
Умерли
381 тыс.+65 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 225 / сут.
- Little Big сообщила о переезде в Лос-Анджелесе
- НАТО считает, что конфликт на Украине будет продолжительным
- «На 150 лет назад»: Байден прокомментировал решение Верховного суда об абортах
- В Тбилиси проходит акция в поддержку евроинтеграции
- В Техасе запретили аборты
- Аборты могут быть запрещены в 13 штатах США после решения Верховного суда
- Хорватия вступит в зону евро с 1 января 2023 года
- В Тбилиси застрелили одного из основателей инвесткомпании Silk Road Group
- Сырки «Б.Ю. Александров» с 26 июня будут продаваться под другим брендом
- Аргентина намерена присоединиться к БРИКС
24 июня 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru