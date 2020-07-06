Адвокат Ефремова собрал доказательства невиновности своего подзащитного

Пашаев подчеркнул, что это работа адвоката - искать доказательства. По его словам, он собрал достаточно доказательств, теперь суд должен их оценить. Адвокат, в частности, напомнил, что Ефремов в момент ДТП был сильно пьян и не помнит деталей произошедшего.

Между тем, Пашаев добавил, что если на суде станет понятно, что доказательства юридической силы не имеют, то защита признает вину. Как отмечает NEWS.ru, соответствующее заявление Пашаев сделал в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее сегодня стало известно, что следователи завершили предварительное расследование дела в отношении Ефремова, обвиняемого в ДТП на Смоленской площади.

Напомним, трагическое ДТП с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце. Он выехал на своём внедорожнике на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада». Его водитель – курьер интернет-магазина Сергей Захаров – позже скончался от полученных травм в больнице.

