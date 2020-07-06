Предварительное расследование дела о ДТП с участием Ефремова завершено

Следователи завершили предварительное расследование дела в отношении актера Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП на Смоленской площади. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы главного управления МВД России по Москве Владимира Васенина.

Напомним, смертельное ДПТ с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце. Он выехал на своём внедорожнике на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада». Его водитель – курьер интернет-магазина Сергей Захаров – позже скончался от полученных травм в больнице. Как отмечает РИА Новости, По данным прокуратуры, в момент аварии артист был одновременно под действием алкоголя и наркотиков.

Добавим, в настоящий момент Михаил Ефремов находится под домашним арестом. Актеру грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.