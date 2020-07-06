Предварительное расследование дела о ДТП с участием Ефремова завершено
Следователи завершили предварительное расследование дела в отношении актера Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП на Смоленской площади. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы главного управления МВД России по Москве Владимира Васенина.
Напомним, смертельное ДПТ с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце. Он выехал на своём внедорожнике на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада». Его водитель – курьер интернет-магазина Сергей Захаров – позже скончался от полученных травм в больнице. Как отмечает РИА Новости, По данным прокуратуры, в момент аварии артист был одновременно под действием алкоголя и наркотиков.
Добавим, в настоящий момент Михаил Ефремов находится под домашним арестом. Актеру грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.
Кстати, ранее стало известно, что Михаил Ефремов перенес сердечный приступ в годовщину смерти матери, актрисы Аллы Покровской. Произошло это в ночь на четверг, 25 июня. Об этом рассказал адвокат артиста Эльман Пашаев. Он утверждает, что именно из-за проблем со здоровьем Ефремов не стал просить следователя отпустить его на кладбище, чтобы почтить её память. Между тем, слова адвоката сразу вызвали сомнения. Так, источник РИА ФАН в экстренных службах уточняет, что, например, скорую Ефремову не вызывали. По оценке издания, защитник, возможно, в целях пиара таким образом пытается добиться сочувствия для своего клиента.
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