Путин прокомментировал дело против Сафронова

Президент России Владимир Путин заявил, что дело в отношении Ивана Сафронова, который работал в газетах «Коммерсант» и «Ведомости», не связано с его журналистской деятельностью, сообщает пресс-служба Кремля.

«За период его работы в качестве советника в «Роскосмосе» и за ту информацию, которую он передавал, насколько я знаю, сотрудникам одной из европейских спецслужб», - отметил президент.

На встрече с членами СПЧ российский лидер подчеркнул, что «госизмена является тяжким преступлением» и за предательство своего народа «предатели должны нести суровое наказание».

Советника главы «Роскосмоса» Сафронова задержали 7 июля в Москве. По версии ФСБ он был завербован спецслужбами Чехии и передал им сведения, которые содержали гостайну. Сафонов свою вину не признаёт.

По решению Лефортовского суда Москвы Сафонов, который с 7 июля находится в СИЗО «Лефортово», пробудет там до 7 марта 2021 года.

