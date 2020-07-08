Адвокат частично признал, что Ефремов находился за рулем при ДТП
Адвокат Эльман Пашаев заявил, что «частично» признает нахождение артиста Михаила Ефремова в момент трагического ДТП за рулем машины. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, соответствующее заявление адвокат сделал в эфире телеканала «Россия 1».
Накануне сообщалось, что Пашаев собрал доказательства невиновности своего подзащитного, убедив Ефремова повременить с признанием вины.
Напомним, трагическое ДТП с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце. Он выехал на своём внедорожнике на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада». Его водитель – курьер интернет-магазина Сергей Захаров – позже скончался от полученных травм в больнице.
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