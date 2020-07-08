Адвокат частично признал, что Ефремов находился за рулем при ДТП

Адвокат Эльман Пашаев заявил, что «частично» признает нахождение артиста Михаила Ефремова в момент трагического ДТП за рулем машины. Об этом сообщает РИА Новости.

Адвокат: Ефремов ещё не отошёл от шока

По данным агентства, соответствующее заявление адвокат сделал в эфире телеканала «Россия 1».

Накануне сообщалось, что Пашаев собрал доказательства невиновности своего подзащитного, убедив Ефремова повременить с признанием вины.

Напомним, трагическое ДТП с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце. Он выехал на своём внедорожнике на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада». Его водитель – курьер интернет-магазина Сергей Захаров – позже скончался от полученных травм в больнице.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Михаил ЕфремовДТП
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры