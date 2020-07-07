Адвокат: Ефремов ещё не отошёл от шока

По словам адвоката, его подзащитный «без настроения», но врачи его не осматривают, и непонятно, что у актёра болит. В целом Ефремов подавлен и чувствует себя плохо, сказал Пашаев.

«Видно, что от шока так и не отошел. Но опять же он молчит, и всё», - отметил адвокат.

Пашаев добавил, что запретил подзащитному смотреть новости и ток-шоу: тот включает только спортивный телеканала и «Культуру».

Ранее Пашаев объявил, что Ефремов отказывается признавать вину. Адвокат якобы собрал достаточно доказательств невиновности артиста. По словам представителя Ефремова, его подзащитный признает вину и извинится только тогда, когда суд откажется учитывать их доказательства, пишет «Дни.ру».

