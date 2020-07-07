Адвокат: Ефремов ещё не отошёл от шока
Актёр Михаил Ефремов спустя месяц после смертельного ДТП на Смоленской площади в центре Москвы всё ещё сильно переживает. Об этом изданию «Собеседник» сообщил его адвокат Эльман Пашаев.
По словам адвоката, его подзащитный «без настроения», но врачи его не осматривают, и непонятно, что у актёра болит. В целом Ефремов подавлен и чувствует себя плохо, сказал Пашаев.
«Видно, что от шока так и не отошел. Но опять же он молчит, и всё», - отметил адвокат.
Пашаев добавил, что запретил подзащитному смотреть новости и ток-шоу: тот включает только спортивный телеканала и «Культуру».
Ранее Пашаев объявил, что Ефремов отказывается признавать вину. Адвокат якобы собрал достаточно доказательств невиновности артиста. По словам представителя Ефремова, его подзащитный признает вину и извинится только тогда, когда суд откажется учитывать их доказательства, пишет «Дни.ру».
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