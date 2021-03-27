Администрация Суэцкого канала раскрыла подробности работы по его разблокировке

В Суэцком канале круглосуточно ведут работы над тем, чтобы снять с мели контейнеровоз Ever Given, который заблокировал путь из Средиземного в Красное море. Об этом рассказал глава администрации канала адмирал Усама Рабиа.

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«Работы по снятию севшего на мель контейнеровоза идут круглосуточно, без перерыва», - заявил он журналистам на пресс-конференции в Суэце.

По словам Рабиа, в операции задействованы 10 буксиров. Ее сложность связана, прежде всего, с размерами судна, а также количеством перевозимых контейнеров.

Напомним, контейнеровоз Ever Given 23 марта сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. Длина судна 400 метров, его грузоподъемность - около 224 тысяч тонн.

Мировая торговля из-за блокировки Суэцкого канала судном Ever Given может потерять около 230 млрд долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

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ФОТО: youtube.com/CNBC
ТЕГИ:СудноТорговляПеревозки
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