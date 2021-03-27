Песков: Россию не просили помочь разблокировать Суэцкий канал

Россия не получала обращений с просьбой о помощи в разблокировке Суэцкого канала, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

СМИ: Контейнеровоз Ever Given в Суэцком канале впервые сдвинули с места

«Нет. Обращений не было», - отметил Песков в эфире радиостанции «Говорит Москва».

При этом 276 судов ожидают, когда Суэцкий канал освободят от заблокировавшего его контейнеровоза Ever Given, сообщает ТАСС.

По данным источника, имеющего отношение к оператору Суэцкого канала, новую попытку снять севшее на мель судно предпримут в ближайшие часы.

Напомним, контейнеровоз Ever Given 23 марта сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. Длина судна 400 метров, его грузоподъемность - около 224 тысяч тонн.

Японская фирма Shoei Kisen Kaisha, которой принадлежит застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given, надеется сдвинуть его с места к ночи субботы, передает «Интерфакс».

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ФОТО: youtube.com/CNBC
ТЕГИ:ТорговляПроисшествиеСудно
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