Администратор доменов .RU/.РФ сообщил о работе над устранением сбоя

«Работаем над технической проблемой, не могу сейчас говорить», - цитирует издание директора Координационного центра доменов Андрея Воробьева.

Отмечается, что cбой возник из-за проблем с DNSSEC – набором расширений протокола DNS, призванного гарантировать целостность и достоверность данных.

Вечером 30 января пользователи сообщили о масштабном сбое в работе российской доменной зоны .RU. Не открываются многие сайты и мобильные приложение, включая банковские. Жители Москвы и других регионов заявили о проблемах с работой мобильного интернета, передает «Радиоточка НСН».

