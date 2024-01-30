Администратор доменов .RU/.РФ сообщил о работе над устранением сбоя
Координационный центр доменов .RU/.РФ работает над устранением сбоя в работе интернета в России, пишет газета «Фонтанка».
«Работаем над технической проблемой, не могу сейчас говорить», - цитирует издание директора Координационного центра доменов Андрея Воробьева.
Отмечается, что cбой возник из-за проблем с DNSSEC – набором расширений протокола DNS, призванного гарантировать целостность и достоверность данных.
Вечером 30 января пользователи сообщили о масштабном сбое в работе российской доменной зоны .RU. Не открываются многие сайты и мобильные приложение, включая банковские. Жители Москвы и других регионов заявили о проблемах с работой мобильного интернета, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru