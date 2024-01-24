Пользователи WhatsApp вновь сообщили о сбоях в работе приложения
Пользователи вновь сообщили о сбоях в работе приложения WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
По данным сервиса Downradar, на проблемы с мессенджером жалуются жители Москвы, Новосибирска и области, Хабаровского края, Приморья, Якутии, Амурской и Иркутской областей. Юзеры заявляют об общем сбое и неполадках в приложении.
В свою очередь, портал «Сбой.рф» сообщает, что больше всего проблем в работе WhatsApp зафиксировали в Хабаровском крае (26%), Новосибирской области (25%) и Москве (10%).
На минувшей неделе россияне также заявляли о сбое WhatsApp, на нестабильную работу мессенджера жаловались жители Москвы, Башкирии, Санкт-Петербурга, напоминает телеканал «360».
Ранее в РФ зафиксировали сбои в работе видеохостинга YouTube, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru