Пользователи WhatsApp вновь сообщили о сбоях в работе приложения

По данным сервиса Downradar, на проблемы с мессенджером жалуются жители Москвы, Новосибирска и области, Хабаровского края, Приморья, Якутии, Амурской и Иркутской областей. Юзеры заявляют об общем сбое и неполадках в приложении.

В свою очередь, портал «Сбой.рф» сообщает, что больше всего проблем в работе WhatsApp зафиксировали в Хабаровском крае (26%), Новосибирской области (25%) и Москве (10%).

На минувшей неделе россияне также заявляли о сбое WhatsApp, на нестабильную работу мессенджера жаловались жители Москвы, Башкирии, Санкт-Петербурга, напоминает телеканал «360».

Ранее в РФ зафиксировали сбои в работе видеохостинга YouTube, сообщает RT.

