Абитуриент пришел подавать документы с автоматом наперевес в Москве

Двадцатилетний москвич пришел подавать документы в вуз с электропневматическим автоматом., похожим на АК-74. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

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Отмечается, что инцидент произошел в Национальном исследовательском университете МЭИ. При этом абитуриент не проявлял агрессию, не высказывал никаких требований и угроз.

Охранники университета вызвали сотрудников полиции. Полицейские изъяли у молодого человека оружие. По факту происшествия организована проверка.

Ранее военнослужащий-контрактник и, по предварительным данным, участник спецоперации открыл стрельбу из ружья по группе детей, которые громко слушали музыку.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Происшествиявузы

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