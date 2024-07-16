Абитуриент пришел подавать документы с автоматом наперевес в Москве

Отмечается, что инцидент произошел в Национальном исследовательском университете МЭИ. При этом абитуриент не проявлял агрессию, не высказывал никаких требований и угроз.

Охранники университета вызвали сотрудников полиции. Полицейские изъяли у молодого человека оружие. По факту происшествия организована проверка.

Ранее военнослужащий-контрактник и, по предварительным данным, участник спецоперации открыл стрельбу из ружья по группе детей, которые громко слушали музыку.

