Призрак 90-х. Убийство экс-мэра в Кузбассе объяснили слабостью власти

«Политиков убивает не только в Кузбассе. И не только убивают, а избили недавно политика в одном сибирском регионе. «90-е» уходят или возвращают в зависимости от эффективности власти. «90-е» - это время безвластия, когда все решала сила, причем, в единицу времени: «я сейчас тебя застрелю, а потом, может, меня никто не накажет». Конечно, в этом смысле «90-е» не вернулись, потому что этого человека, который убежал, будут искать и очень вероятно, что найдут. И потом уже будут выяснять, было ли это политическое убийство или уголовное нападение? Но то, что появляются люди, которые думают, что их не накажут, это плохой признак. Как минимум, это признак не очень высокой эффективности правоохранительных органов. Или признак попытки вернуться политически в 90-е, решая вопросы грубой силой в короткое время. Но это, как мне кажется, больше касается восточных и северо-восточных регионов страны. И если сейчас жестко и четко навести порядок, то «90-е» точно не вернутся», - пояснил он.

Следственный комитет РФ смог установить личность мужчины, убитого во время нападения на бывшего главу города Кисилевска Сергея Лаврентьева. Им оказался 45-летний мастер спорта по вольной борьбе, владелец частного охранного предприятия Марат Гарипов.