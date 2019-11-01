Призрак 90-х. Убийство экс-мэра в Кузбассе объяснили слабостью власти
В эфире НСН директор Института региональных проблем рассказал, о чем говорят подобные дерзкие преступления.
Экс- глава города Кисилевск Кемеровской области Сергей Лаврентьев был убит в ночь на 1 ноября. При этом он успел застрелить одного из нападавших, второй подозреваемый с места преступления скрылся. Приоритетной версией произошедшего следствие называет разбойное нападение.
В эфире НСН директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев заявил, что подобное дерзкое нападение свидетельствует об ослаблении власти в регионе.
«Политиков убивает не только в Кузбассе. И не только убивают, а избили недавно политика в одном сибирском регионе. «90-е» уходят или возвращают в зависимости от эффективности власти. «90-е» - это время безвластия, когда все решала сила, причем, в единицу времени: «я сейчас тебя застрелю, а потом, может, меня никто не накажет». Конечно, в этом смысле «90-е» не вернулись, потому что этого человека, который убежал, будут искать и очень вероятно, что найдут. И потом уже будут выяснять, было ли это политическое убийство или уголовное нападение? Но то, что появляются люди, которые думают, что их не накажут, это плохой признак. Как минимум, это признак не очень высокой эффективности правоохранительных органов. Или признак попытки вернуться политически в 90-е, решая вопросы грубой силой в короткое время. Но это, как мне кажется, больше касается восточных и северо-восточных регионов страны. И если сейчас жестко и четко навести порядок, то «90-е» точно не вернутся», - пояснил он.
Следственный комитет РФ смог установить личность мужчины, убитого во время нападения на бывшего главу города Кисилевска Сергея Лаврентьева. Им оказался 45-летний мастер спорта по вольной борьбе, владелец частного охранного предприятия Марат Гарипов.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Задержан экс-генерал МВД, заказавший убийство
- Обвинение просит взять с Серебренникова подписку о невыезде
- Шнуров написал стих о массовых увольнениях врачей
- Лавров: Россия и Китай не создадут военный союз
- Раскрыты привычки подозреваемого в убийстве ребенка в детском саду