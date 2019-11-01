В Кузбассе убили экс-мэра города Кисилевска

1 ноября 201907:18

Бывшего главу города Кисилевск Кемеровской области Сергея Лаврентьев убили в ночь на 1 ноября, пишет Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СК РФ по Кемеровской области.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области — Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «убийство двух лиц», — говорится в сообщении.

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Согласно имеющимся данным следствия, вечером 31 октября супруга Лаврентьева заметила на приусадебном участке силуэты двоих людей, передает телеканал «360». Лаврентьев взял охотничье ружье и вышел из доме, после чего раздались выстрелы. Жена Лаврентьева, выйдя через некоторое время из дома, обнаружила тело своего мужа. Рядом лежал труп неизвестного с огнестрельным ранением. Второй нападавший с места преступления скрылся.

Сообщается, что у Лаврентьева обнаружились огнестрельные ранения в живот и голову.

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ФОТО: pixabay.com
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