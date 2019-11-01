В Кузбассе убили экс-мэра города Кисилевска

Согласно имеющимся данным следствия, вечером 31 октября супруга Лаврентьева заметила на приусадебном участке силуэты двоих людей, передает телеканал «360». Лаврентьев взял охотничье ружье и вышел из доме, после чего раздались выстрелы. Жена Лаврентьева, выйдя через некоторое время из дома, обнаружила тело своего мужа. Рядом лежал труп неизвестного с огнестрельным ранением. Второй нападавший с места преступления скрылся.

Сообщается, что у Лаврентьева обнаружились огнестрельные ранения в живот и голову.

