Экс-депутата избили после критики иркутского губернатора

Ранее неизвестные уже поджигали автомобиль антагониста главы региона. Буквально накануне Угляница опубликовал на сайте одного из местных СМИ статью, в которой жёстко раскритиковал Левченко за методы проводимой мусорной реформы.

При этом сам губернатор заявил, что возьмёт под личный контроль расследование нападения на своего критика.

