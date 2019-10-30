Экс-депутата избили после критики иркутского губернатора

30 октября 201913:36

В Иркутской области совершено нападение на бывшего депутата думы города Усолье-Сибирское Сергея Угляницу, известного критикой в адрес губернатора Сергея Левченко и его подчинённых. Экс-народного избранника жестоко избили двое неизвестных, передает Ura.ru.

Как рассказал пострадавший РЕН ТВ, нападение произошло в его собственном гараже, когда он чистил автомобильный коврик. Злоумышленники ударили мужчину сзади тяжёлым предметом, после чего он на короткое время потерял сознание. В итоге нападавшие ретировались. Угляница получил компрессионный перелом глазницы, также у него сломан нос.

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Ранее неизвестные уже поджигали автомобиль антагониста главы региона. Буквально накануне Угляница опубликовал на сайте одного из местных СМИ статью, в которой жёстко раскритиковал Левченко за методы проводимой мусорной реформы.

При этом сам губернатор заявил, что возьмёт под личный контроль расследование нападения на своего критика.

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Фото: facebook.com/Сергей Угляница
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