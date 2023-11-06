«5-6 лет». Адвокат рассказал о наказании для стрелявшего в центре Москвы боксера
Адвокат по уголовным делам Максим Калинов заявил, что чемпиону Европы по боксу Никите Иванову, который устроил стрельбу в центре Москвы, грозит около семи лет лишения свободы, сообщает Газета.Ru.
По его словам, такой срок предусматривает статья о хулиганстве с применением оружия, которую вменяют спортсмену.
Он отметил, что также возможно наказание за причинение среднего или тяжкого вреда здоровью - ещё до восьми лет лишения свободы, но тогда, скорее всего, произойдёт поглощение менее строгого наказания более строгим.
«Я уверен, что сейчас Иванову изберут меру пресечения в виде содержания под стражей. А потом, если его признают виновным, то, я думаю, ему дадут в районе пяти-шести лет», — заключил юрист.
Ранее стало известно, что Иванов ранил четырех человек из травматического оружия после конфликта возле ресторана на Шлюзовой набережной в Москве, пострадали четыре человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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