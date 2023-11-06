«5-6 лет». Адвокат рассказал о наказании для стрелявшего в центре Москвы боксера

По его словам, такой срок предусматривает статья о хулиганстве с применением оружия, которую вменяют спортсмену.

Он отметил, что также возможно наказание за причинение среднего или тяжкого вреда здоровью - ещё до восьми лет лишения свободы, но тогда, скорее всего, произойдёт поглощение менее строгого наказания более строгим.

«Я уверен, что сейчас Иванову изберут меру пресечения в виде содержания под стражей. А потом, если его признают виновным, то, я думаю, ему дадут в районе пяти-шести лет», — заключил юрист.

Ранее стало известно, что Иванов ранил четырех человек из травматического оружия после конфликта возле ресторана на Шлюзовой набережной в Москве, пострадали четыре человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

