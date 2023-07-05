ВС России взяли в плен чемпиона Украины по боксу

Пленный в беседе с агентством рассказал, что до военной службы 15 лет профессионально занимался боксом, пишет Ura.ru.

«Имею такие регалии, как чемпион Украины, чемпион кубка Украины, мастер спорта. Также параллельно занимался кикбоксингом, в промежутках между боями по боксу. Там я призер чемпионата мира по разделу фулл-контакт», – отметил Приходько.

Бывший спортсмен пошел служить после возникшего недопонимания с тренером. В плен Приходько попал на артемовском направлении во время наступления из Часова Яра, отмечает телеканал «360». По словам бойца, украинские военные пересели на четыре БМП-1 и приехали на позиции Вооруженных сил РФ. После высадки был ликвидирован командир украинского отделения, бойцы ушли в сторону от позиций, провели ночь под обстрелами и утром пошли к эвакуационной группе. Однако боевики «Кракена» заблудились и вышли на российские позиции.

«В итоге получился бой, я шел в конце, не получилось у меня стрелять, меня ранили и я начал катиться в яму. По итогу я знаю, что у нас трое – 200 (убитые. – НСН) на том месте, где меня взяли в плен, один – 300-й (раненый. – НСН), но он вышел», — рассказал Приходько.

