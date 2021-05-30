34-летний бегун скончался во время всероссийского полумарафона «Забег» в Калининграде

«"Лига героев" выражает глубокие соболезнования близким Юрия Туркова, принимавшего участие в полумарафоне "Забег". Трагедия произошла сегодня в Калининграде. Организм 34-летнего участника забега на дистанцию 21,1 км не справился с нагрузкой. Несмотря на то, что дежурившие на маршруте медики незамедлительно провели реанимационные действия, спасти спортсмена они не смогли», - сказано в сообщении.

Отмечается, что перед дистанцией участник забега прошел медицинскую комиссию и был допущен к соревнованиям.

«Для нас безопасность и здоровье каждого участника всероссийского полумарафона - главный приоритет. Мы рассчитываем в ближайшее время получить официальную информацию о причинах смерти участника. Окажем близким возможное содействие, скорбим вместе с ними», - отмечают в пресс-службе.

Напомним, в китайской провинции Ганьсу погиб 21 человек. Бегуны замерзли насмерть во время 100-километрового ультрамарафона по пересечённой местности.

