34-летний бегун скончался во время всероссийского полумарафона «Забег» в Калининграде
В Калининграде во время всероссийского полумарафона «Забег» на дистанции в 21 километр скончался участник соревнования. Внезапную смерть мужчины констатировали медики, сообщает пресс-служба соревнований в ее официальном аккаунте в Instagram.
«"Лига героев" выражает глубокие соболезнования близким Юрия Туркова, принимавшего участие в полумарафоне "Забег". Трагедия произошла сегодня в Калининграде. Организм 34-летнего участника забега на дистанцию 21,1 км не справился с нагрузкой. Несмотря на то, что дежурившие на маршруте медики незамедлительно провели реанимационные действия, спасти спортсмена они не смогли», - сказано в сообщении.
Отмечается, что перед дистанцией участник забега прошел медицинскую комиссию и был допущен к соревнованиям.
«Для нас безопасность и здоровье каждого участника всероссийского полумарафона - главный приоритет. Мы рассчитываем в ближайшее время получить официальную информацию о причинах смерти участника. Окажем близким возможное содействие, скорбим вместе с ними», - отмечают в пресс-службе.
Напомним, в китайской провинции Ганьсу погиб 21 человек. Бегуны замерзли насмерть во время 100-километрового ультрамарафона по пересечённой местности.
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