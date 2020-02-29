Стали известны подробности гибели велочемпиона 1981 года Ведерникова

Чемпион мира по велоспорту 1981 года Андрей Ведерников погиб в результате трагической случайности - на бывшего спортсмена упало дерево на лесоповале в Ижевске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Юрия Кучерявого.

«Это случилось утром в Ижевске на лесоповале, его придавило деревом. Следствие идет почти час, тело еще не убирали. На месте врачи и президент местной федерации», - пояснил Кучерявый.

Напомним, Андрей Ведерников стал чемпионом мира в 1981 году. Международный союз велосипедистов (UCI) признавал его лучшим гонщиком года. Ведерникову исполнилось 60 лет.

