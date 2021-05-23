СМИ: Число жертв холодного ультрамарафона в Китае увеличилось до 21
В китайской провинции Ганьсу погиб 21 человек Бегуны замерзли насмерть во время 100-километрового ультрамарафона по пересечённой местности.
По данным CNN, в городе Байинь, где стартовала гонка, солнечная погода утром 22 мая сменилась к 13:00 ледяным дождем с градом. В высокогорном районе поднялся ураганный ветер, отмечают «Известия».
Сообщения о переохлаждении участников начали поступать после смены погодных условий.
Организаторы марафона отменили гонку и направили на маршрут поисковый отряд из 1,2 тыс. человек, сообщает RT.
В ходе поисков 21 бегун из 172 был обнаружен мёртвым. Ещё восемь спортсменов госпитализированы.
В числе погибших также оказался неоднократный победитель ультрамарафонов Лян Цзин.
Ранее сообщалось, что поисковики обнаружили погибшими 16 спортсменов в провинции Ганьсу.
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