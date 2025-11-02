30 человек пострадали при опрокидывании автобуса со студентами в Армении
30 человек пострадали в результате опрокидывания автобуса с учащимися Ереванского государственного университета языков и социальных наук имени Валерия Брюсова на севере Армении. Об этом сообщает МВД и Минздрав республики в Facebook (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена).
По данным пресс-службы вуза, инцидент произошел в марзе Тавуш на трассе к монастырскому комплексу Хагарцин. Студенты ехали в Дилижан в рамках научно-познавательной экскурсии, организованной студсоветом.
Один пострадавший находится в тяжелом состоянии — его экстренно прооперировали. Остальные получили травмы средней степени тяжести.
Представитель компании-перевозчика BusVoyage сообщил NEWS.am, что, по предварительной версии, причиной аварии стало обрушение земляной насыпи из-за чего автобус и перевернулся.
Ранее в Уганде 63 человека погибли в ДТП с четырьмя автомобилями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Краснодар» победил «Спартак» и возглавили таблицу РПЛ
- Водителям электромобилей и гибридов теперь придется заполнять анкету перед Крымским мостом
- Минобороны: ПВО за 5 часов сбило 22 украинских БПЛА над тремя регионами РФ
- На автобус с футболистами «Спартака» напали перед матчем с «Краснодаром»
- 30 человек пострадали при опрокидывании автобуса со студентами в Армении
- «Балтика» обыграла «Ахмат» в 14-м туре РПЛ и поднялась на четвертое место
- ГАИ: В Рязани водитель насмерть сбил 11-летнего ребёнка на тротуаре
- Роспотребнадзор: Дизентерия могла стать причиной отравления детей в Дагестане
- В Саратовской области нашли одни из самых дорогих грибов в мире
- Немецкая полиция задержала сирийца по подозрению в подготовке теракта в Берлине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru