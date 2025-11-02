30 человек пострадали при опрокидывании автобуса со студентами в Армении

По данным пресс-службы вуза, инцидент произошел в марзе Тавуш на трассе к монастырскому комплексу Хагарцин. Студенты ехали в Дилижан в рамках научно-познавательной экскурсии, организованной студсоветом.

Один пострадавший находится в тяжелом состоянии — его экстренно прооперировали. Остальные получили травмы средней степени тяжести.

Представитель компании-перевозчика BusVoyage сообщил NEWS.am, что, по предварительной версии, причиной аварии стало обрушение земляной насыпи из-за чего автобус и перевернулся.

Ранее в Уганде 63 человека погибли в ДТП с четырьмя автомобилями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».