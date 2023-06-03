20 лет спустя. В Россию из Парагвая экстрадируют бандита

Более 20 лет удавалось скрываться за границей частнику преступной банды Андрею Андрееву. Теперь его экстрадируют в Россию из Парагвая по требованию Генпрокуратуры РФ.

Актера Панина объявили в федеральный розыск

Нарушителя обвиняют в бандитизме, вымогательстве, похищении людей, убийствах, краже и незаконном пересечении границы, сообщает RT.

Андреева объявили в международный розыск в июле 2001 года.

За границей обвиняемый некоторое время скрывался в Аргентине, а после того, как был обнаружен, перебрался в Парагвай, сообщают в Генпрокуратуре.

Также стало известно, что, власти Парагвая экстрадируют и россиянина романа Морозова. Российская ведомство предъявит ему обвинение похищении денег у клиентов ломбарда, где он работал.

Ранее дипломат, чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в интервью НСН заявил, что России не выдадут объявленного в розыск актера Алексея Панина без соответствующих решений Интерпола и суда Испании.

«Интерпол и суд Испании будут решать, нет ли там политической подоплеки. При этом есть такая практика, что европейские страны нам таких преступников не выдают. А сейчас тем более: в условиях третьей мировой гибридной войны не действуют все эти соглашения», - объяснил он.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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