20 лет спустя. В Россию из Парагвая экстрадируют бандита
Более 20 лет удавалось скрываться за границей частнику преступной банды Андрею Андрееву. Теперь его экстрадируют в Россию из Парагвая по требованию Генпрокуратуры РФ.
Нарушителя обвиняют в бандитизме, вымогательстве, похищении людей, убийствах, краже и незаконном пересечении границы, сообщает RT.
Андреева объявили в международный розыск в июле 2001 года.
За границей обвиняемый некоторое время скрывался в Аргентине, а после того, как был обнаружен, перебрался в Парагвай, сообщают в Генпрокуратуре.
Также стало известно, что, власти Парагвая экстрадируют и россиянина романа Морозова. Российская ведомство предъявит ему обвинение похищении денег у клиентов ломбарда, где он работал.
Ранее дипломат, чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в интервью НСН заявил, что России не выдадут объявленного в розыск актера Алексея Панина без соответствующих решений Интерпола и суда Испании.
«Интерпол и суд Испании будут решать, нет ли там политической подоплеки. При этом есть такая практика, что европейские страны нам таких преступников не выдают. А сейчас тем более: в условиях третьей мировой гибридной войны не действуют все эти соглашения», - объяснил он.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пригожин уладил конфликт с Кадыровым по телефону
- Зеленский: Украине нечего делать на саммите НАТО без гарантий вступления
- 20 лет спустя. В Россию из Парагвая экстрадируют бандита
- Военкоры опубликовали фото танков Leopard якобы возле российской границы
- Полиция назвала причину массового ДТП в Санкт-Петербурге
- Путин отказался от торжественного приема по случаю Дня России в этом году
- Медведев снова расстроил уехавших из России
- Прокуратура обнародовала подробности массового ДТП в Санкт-Петербурге
- Число погибших в ДТП в Нижегородской области выросло до шести
- «Враг России». Берлин все больше отдаляется от Москвы из-за Шольца
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru