Актера Панина объявили в федеральный розыск

Отмечается, что Панина разыскивают по статье УК РФ. Ранее против актера возбуждалось уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма. Так, Панин одобрил теракт на Крымском мосту.

Ранее российский продюсер Иосиф Пригожин осудил нелицеприятное высказывание Панина о празднике Победы в Великой Отечественной войне. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

