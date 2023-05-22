Актера Панина объявили в федеральный розыск
22 мая 202310:36
Российского актера Алексея Панина, с 2020 года живущего в Испании, объявили в федеральный розыск. Его данные опубликованы в открытой базе данных МВД с перечнем разыскиваемых лиц.
Отмечается, что Панина разыскивают по статье УК РФ. Ранее против актера возбуждалось уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма. Так, Панин одобрил теракт на Крымском мосту.
Ранее российский продюсер Иосиф Пригожин осудил нелицеприятное высказывание Панина о празднике Победы в Великой Отечественной войне. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru