Актера Панина объявили в федеральный розыск

Российского актера Алексея Панина, с 2020 года живущего в Испании, объявили в федеральный розыск. Его данные опубликованы в открытой базе данных МВД с перечнем разыскиваемых лиц.

Актер Панин стал фигурантом дела за публичное оправдание терроризма

Отмечается, что Панина разыскивают по статье УК РФ. Ранее против актера возбуждалось уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма. Так, Панин одобрил теракт на Крымском мосту.

Ранее российский продюсер Иосиф Пригожин осудил нелицеприятное высказывание Панина о празднике Победы в Великой Отечественной войне. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Куденко
ТЕГИ:Уголовное ДелоРозыскАлексей Панин

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