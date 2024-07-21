16-летний подросток погиб при ударе ВСУ по Шебекино
21 июля 202403:03
16-летний подросток погиб после удара украинского беспилотника по детской площадке в Шебекино, сообщает в Telegram Федерации бокса России.
Он был боксером - воспитанником «Академии спорта». Несколько дней врачи боролись за его жизнь, провели операцию, но спасти несовершеннолетнего не удалось. Похороны пройдут 22 июля.
В результате атаки пострадали семь мирных жителей. Четыре человека получили осколочные ранения при попадании снаряда по территории промышленного предприятия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru