15 сентября объявлено в Иркутской области днем траура
День траура объявят 15 сентября в Иркутской области, где L-410 совершил аварийную посадку, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы правительства региона.
После авиационного происшествия заведено дело о нарушении правил безопасности эксплуатации транспорта. Расследовать обстоятельства крушения самолета будут сотрудники центрального аппарата Следственного комитета России.
Ранее стало известно, что самолет дважды заходил на посадку из-за отказа навигационной системы. По последним данным, 12 человек пострадали, 4 человека погибли. Пострадавших передали медикам.
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