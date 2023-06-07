15 человек пострадали в автоаварии с микроавтобусом в Ингушетии

В Ингушетии легковушка и пассажирская «Газель» столкнулись на трассе Карабулак-Троицкое, сообщает «РЕН ТВ».

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В результате ДТП пострадали 15 человек. Среди них трое детей.

Госпитализированы 12 человек. Уточняется, что несколько человек оказались заблокированы в поврежденных машинах, выбраться они смогли лишь с помощью спасателей и спецтехники.

Ранее пять человек погибли в ДТП в Нижегородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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