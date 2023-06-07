15 человек пострадали в автоаварии с микроавтобусом в Ингушетии

В результате ДТП пострадали 15 человек. Среди них трое детей.

Госпитализированы 12 человек. Уточняется, что несколько человек оказались заблокированы в поврежденных машинах, выбраться они смогли лишь с помощью спасателей и спецтехники.

Ранее пять человек погибли в ДТП в Нижегородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

