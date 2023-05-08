12 домов и 45 дворовых территорий подтоплено в Якутии

В населенных пунктах Бясь-Кюель, Ерт и Магарас подтоплено шесть частных и столько же многоквартирных домов, 45 дворовых территорий. У родственников разместились 70 человек, среди них 31 ребенок. На всей территории Горного района жействует режим ЧС.

Кроме того, в селах Бедиме и Хоробут Мегино-Кангаласского района из-за повышения уровней воды на реках подтоплены 37 домовых территорий, в четырех жилых домах присутствует вода в погребах.

Ранее в Брянске из-за паводков ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

