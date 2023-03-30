В Брянске из-за паводков ввели режим чрезвычайной ситуации
30 марта 202314:21
Администрация Брянска сообщила, что в городе из-за паводка введен режим чрезвычайной ситуации.
«С 9 часов 30 марта Брянске введен режим ЧС», - говорится в сообщении пресс-службы.
Из-за резкого повышения уровня воды в реках Десна и Болва в зоне затопления оказался 271, отметили в администрации.
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30 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru