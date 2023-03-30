В Брянске из-за паводков ввели режим чрезвычайной ситуации

Администрация Брянска сообщила, что в городе из-за паводка введен режим чрезвычайной ситуации.

«С 9 часов 30 марта Брянске введен режим ЧС», - говорится в сообщении пресс-службы.

Из-за резкого повышения уровня воды в реках Десна и Болва в зоне затопления оказался 271, отметили в администрации.

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ФОТО: пресс-служба МЧС
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