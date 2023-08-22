Суд вынес приговор дезинсектору по делу об смертельном отравлении семьи арбузом
Люблинский суд Москвы признал дезинсектора Антона Котова виновным по делу об отравлении семьи арбузом, сообщает РИА Новости.
Трагедия произошла в сентябре 2021 года, когда в больнице скончались купившие в «Магните» арбуз бабушка и внучка. По версии следствия, Котов произвел обработку зала магазина на Совхозной улице «с находившейся в нём пищевой продукцией, в том числе арбузов без упаковки».
Начальник дезинсектора Дмитрий Кутьев заявлял, что дозировка препарата «Цигатрин», которая применялась в «Магните», не может стать причиной смертельного отравления. Защита Котора указала, что экспертиза не обнаружила следов препарата «во внутренних органах погибших и на поверхностях фруктов».
В итоге суд приговорил дезинсектора к пяти годам колонии. Также с Котова взыскали шесть млн рублей в пользу двух потерпевших.
Ранее правоохранители задержали мужчину, который поставлял мясо в точки общепита во Владимире, где произошло массовое отравление граждан шаурмой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru