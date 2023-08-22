Суд вынес приговор дезинсектору по делу об смертельном отравлении семьи арбузом

Трагедия произошла в сентябре 2021 года, когда в больнице скончались купившие в «Магните» арбуз бабушка и внучка. По версии следствия, Котов произвел обработку зала магазина на Совхозной улице «с находившейся в нём пищевой продукцией, в том числе арбузов без упаковки».

Начальник дезинсектора Дмитрий Кутьев заявлял, что дозировка препарата «Цигатрин», которая применялась в «Магните», не может стать причиной смертельного отравления. Защита Котора указала, что экспертиза не обнаружила следов препарата «во внутренних органах погибших и на поверхностях фруктов».

В итоге суд приговорил дезинсектора к пяти годам колонии. Также с Котова взыскали шесть млн рублей в пользу двух потерпевших.

Ранее правоохранители задержали мужчину, который поставлял мясо в точки общепита во Владимире, где произошло массовое отравление граждан шаурмой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

