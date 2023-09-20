«112»: В многоэтажке в Балашихе произошел взрыв

Взрыв прогремел в квартире многоэтажного дома в подмосковной Балашихе. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

В Махачкале многоэтажный дом загорелся после взрыва газа

По данным СМИ, на месте ЧП наблюдается задымление. Предварительно, в многоэтажке произошел взрыв газа.

«На месте работают экстренные службы», — отмечает «112».

Данных о пострадавших не приводится.

Ранее взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Махачкале, напоминает «Свободная пресса». После ЧП было зафиксировано возгорание на площади 600 квадратных метров. Никто не пострадал, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: скриншот с видео / соцсети
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