В Подмосковье пять человек пострадали в ДТП с тремя автомобилями

Авария произошла около 22:30 4 августа на 21-м км трассы М-5 «Урал» по направлению в сторону Москвы. По предварительным данным, столкнулись три авто, которые двигались в попутном направлении.

«В результате происшествия пять человек получили телесные повреждения. Один из них — несовершеннолетний 2014 года рождения», — подчеркнули в МВД.

На месте ДТП работает Госавтоинспекция, обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее авария произошла на Моховой улице в Москве, затем между водителями случился конфликт, и один из автомобилистов применил травматическое оружие. На место происшествия прибыли медики и полиция, участок дороги был временно перекрыт, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

