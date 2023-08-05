В Подмосковье пять человек пострадали в ДТП с тремя автомобилями
Три автомобиля столкнулись на трассе в Московской области, пострадали пять человек, в том числе ребенок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Авария произошла около 22:30 4 августа на 21-м км трассы М-5 «Урал» по направлению в сторону Москвы. По предварительным данным, столкнулись три авто, которые двигались в попутном направлении.
«В результате происшествия пять человек получили телесные повреждения. Один из них — несовершеннолетний 2014 года рождения», — подчеркнули в МВД.
На месте ДТП работает Госавтоинспекция, обстоятельства инцидента выясняются.
Ранее авария произошла на Моховой улице в Москве, затем между водителями случился конфликт, и один из автомобилистов применил травматическое оружие. На место происшествия прибыли медики и полиция, участок дороги был временно перекрыт, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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