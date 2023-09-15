112: «Кукурузник» совершил жесткую посадку в Архангельской области

«Кукурузник» совершил жесткую посадку в Архангельской области, сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на источник.

Летевший из Хургады самолет экстренно сел в Казани

По информации издания, в результате инцидента пострадал пилот. Сейчас ему оказывается медицинская помощь.

Ранее стало известно, что самолет Москва - Минеральные Воды 27 августа зашел на экстренную посадку в Волгограде после сигнала тревоги, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Экстренная ПосадкаАрхангельская ОбластьСамолет

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