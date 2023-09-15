112: «Кукурузник» совершил жесткую посадку в Архангельской области
15 сентября 202320:48
«Кукурузник» совершил жесткую посадку в Архангельской области, сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на источник.
По информации издания, в результате инцидента пострадал пилот. Сейчас ему оказывается медицинская помощь.
Ранее стало известно, что самолет Москва - Минеральные Воды 27 августа зашел на экстренную посадку в Волгограде после сигнала тревоги, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru