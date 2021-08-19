Лесной пожар в Марий Эл привел к эвакуации детских лагерей

Отмечается, что из поселка Шап были эвакуированы 136 человек, среди которых 84 ребенка. После эвакуации люди были размещены в школе-интернате в Йошкар-Оле и в военном лагере «Авангард».

Планируется эвакуация поселка Устье-Кундыш, где находится три оздоровительных санатория.

Ранее в связи со стабилизацией лесопожарной обстановки в Иркутской области снят режим ЧС, введенный 6 августа на территории семи районов Иркутской области.