Лесной пожар в Марий Эл привел к эвакуации детских лагерей
Лесной пожар в Медведевском районе Марий Эл привел к эвакуации детских лагерей, расположенных на этой территории. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на республиканское управление МЧС.
Отмечается, что из поселка Шап были эвакуированы 136 человек, среди которых 84 ребенка. После эвакуации люди были размещены в школе-интернате в Йошкар-Оле и в военном лагере «Авангард».
Планируется эвакуация поселка Устье-Кундыш, где находится три оздоровительных санатория.
Ранее в связи со стабилизацией лесопожарной обстановки в Иркутской области снят режим ЧС, введенный 6 августа на территории семи районов Иркутской области.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,7 млн+41 872 / сут.
Умерли
173 тыс.+1 604 / сут.
Выздоровели
5,9 млн+39 120 / сут.
- Гинцбург: Необходимый уровень коллективного иммунитета в РФ может быть достигнут в 2021 году
- Макрон в разговоре с Путиным призвал выпустить Навального на свободу
- В США два человека стали жертвами наводнения после шторма «Фред»
- Испания отказалась принимать российские военные корабли
- Экс-канцлер Германии подверг критике действия США в Афганистане
- США заявили об испытаниях новейшей российской ракеты «Буревестник»
- Мужчина, угрожавший взорвать автомобиль у Капитолия США, сдался полиции
- Подмосковье лидирует по заявкам на конкурс «Вкусы России»
- AP: Более 60% американцев не одобряют военные действия США в Афганистане
- Путин и Макрон провели переговоры по ситуации в Афганистане
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru