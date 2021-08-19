Лесной пожар в Марий Эл привел к эвакуации детских лагерей

Лесной пожар в Медведевском районе Марий Эл привел к эвакуации детских лагерей, расположенных на этой территории. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на республиканское управление МЧС.

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Отмечается, что из поселка Шап были эвакуированы 136 человек, среди которых 84 ребенка. После эвакуации люди были размещены в школе-интернате в Йошкар-Оле и в военном лагере «Авангард».

Планируется эвакуация поселка Устье-Кундыш, где находится три оздоровительных санатория.

Ранее в связи со стабилизацией лесопожарной обстановки в Иркутской области снят режим ЧС, введенный 6 августа на территории семи районов Иркутской области.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Марий ЭлЛесные Пожары
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