Зурабишвили проведёт ночь в резиденции перед инаугурацией главы государства
29 декабря 202401:02
Лидер Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что проведёт ночь в резиденции перед инаугурацией своего преемника Михаила Кавелашвили, сообщает РИА Новости.
Ранее она присоединилась к акции оппозиции, которая выстроились «живой цепью» на центральных улицах Тбилиси.
Ранее Зурабишвили заявила, что в случае отсутствия компромисса между правящей партией «Грузинская мечта» и оппозицией по вопросу назначения новых парламентских выборов, страну ждет «свержение режима», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru