Зурабишвили проведёт ночь в резиденции перед инаугурацией главы государства

Лидер Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что проведёт ночь в резиденции перед инаугурацией своего преемника Михаила Кавелашвили, сообщает РИА Новости.

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Ранее она присоединилась к акции оппозиции, которая выстроились «живой цепью» на центральных улицах Тбилиси.

Ранее Зурабишвили заявила, что в случае отсутствия компромисса между правящей партией «Грузинская мечта» и оппозицией по вопросу назначения новых парламентских выборов, страну ждет «свержение режима», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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