Зурабишвили предупредила о свержении власти в случае отказа от новых выборов

Президент добавила, что иск был также подан в Европейский суд по правам человека, однако его решение не ожидается в ближайшее время.

Зурабишвили подчеркнула, что единственным решением остается назначение новых выборов, которое соответствует требованиям народа и политических партий. Она заявила, что либо выборы должны состояться до 29 декабря, чтобы восстановить доверие избирателей, либо в Грузии начнется свержение власти, передает «Радиоточка НСН».

