Зурабишвили предупредила о свержении власти в случае отказа от новых выборов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что в случае отсутствия компромисса между правящей партией «Грузинская мечта» и оппозицией по вопросу назначения новых парламентских выборов, страну ждет «свержение режима».

В видеообращении, опубликованном Interpressnews, глава государства отметила, что политический кризис достиг критической точки, и дальнейшие законные способы разрешения ситуации не принесли результатов. По словам Зурабишвили, судебные процессы не дали нужного эффекта из-за состояния судебной системы, а отказ Конституционного суда рассмотреть иск о победе «Грузинской мечты» создал «антиконституционную ситуацию».

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Президент добавила, что иск был также подан в Европейский суд по правам человека, однако его решение не ожидается в ближайшее время.

Зурабишвили подчеркнула, что единственным решением остается назначение новых выборов, которое соответствует требованиям народа и политических партий. Она заявила, что либо выборы должны состояться до 29 декабря, чтобы восстановить доверие избирателей, либо в Грузии начнется свержение власти, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Патрин
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