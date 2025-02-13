Зону действия ЧС расширили в Брянской области на фоне атак ВСУ

В зону ЧС вошли девять населенных пунктов, в которых происходили взрывы с 27 января по 5 февраля. В их число вошли Новый Ропск, Зерново, Суземка, Сушаны и Новые Юрковичи.

На территориях, вошедших в расширенную зону ЧС, в указанный период были разрушены четыре жилых помещения, пострадали три человека. Также были повреждены школа, два административных здания и 154 домовладения.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали нефтеперерабатывающий завод в Саратове. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

