Российская ПВО отразила атаку беспилотников на Брянскую область

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что подразделениями ПВО была отражена вражеская атака с применением беспилотных летательных аппаратов.

Атака произошла на территории региона, пострадавших и разрушений не зафиксировано. В настоящее время оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия.

Три женщины пострадали в Брянской области при атаке дронов

С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.

С августа на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:Брянская ОбластьВСУПВО

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