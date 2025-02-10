Российская ПВО отразила атаку беспилотников на Брянскую область
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что подразделениями ПВО была отражена вражеская атака с применением беспилотных летательных аппаратов.
Атака произошла на территории региона, пострадавших и разрушений не зафиксировано. В настоящее время оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия.
С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.
С августа на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru