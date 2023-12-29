КНДР назвала пять условий для применения ядерного оружия

В частности, руководство КНДР отдаст приказ о применении ядерного оружия в случае, если против страны будет осуществлена ядерная атака, либо атака с применением другого вида оружия массового уничтожения.

Также красную кнопку нажмут, «если враждебные силы атакуют руководство страны и структуры командования ядерными вооруженными силами с помощью ядерных или неядерных сил». Либо в случае «смертельной военной атаки» на стратегические объекты.

Кроме того, власти КНДР готовы применить ядерное оружие для предотвращения расширения или затягивания войны, либо для перехвата инициативы в боевых действиях, либо при других обстоятельствах, чреватых «катастрофическим кризисом для существования страны, безопасности жизни народа».

«КНДР — гордое ядерное государство, которое может одним ударом победить любую силу вторжения», — заявляется в законе.

Ранее глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что республика, в случае какой-либо провокации со стороны других государств, незамедлительно ответит ядерным ударом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

