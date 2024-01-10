Ким Чен Ын назвал Южную Корею главным противником КНДР
Южная Корея является главным противником и самым враждебным государством для КНДР. Об этом заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, сообщает Центральное телеграфное агентство республики.
«Ким Чен Ын отметил, что теперь наступил исторический момент, когда нужно охарактеризовать Республику Корея ... как самое враждебное для КНДР государство», — говорится в сообщении.
Как отметил политик, Сеул в течение почти 80 лет «бешено цеплялся только за злобную конфронтацию» с целью свергнуть власть в Северной Корее. По словам Ким Чен Ына, Южная Корея — главный противник Пхеньяна, который нагнетает конфронтацию и форсирует наращивание военных сил. КНДР должна признать «необратимую реальность», соответствующим образом реагировать на изменения ситуации, при этом лидер республики призвал укреплять оборону и силы сдерживания ядерной войны.
В то же время Ким Чен Ын отметил, что Северная Корея не планирует провоцировать конфликт, но также не будет «избегать войны».
Ранее политик заявил о невозможности объединения Северной и Южной Кореи, поскольку Сеул ведет политику, рассчитанную на поглощение КНДР, напоминает «Свободная пресса».
Между тем сестра Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Ким Е Чжон заявила, что КНДР ответит «крещением огнем» на любую провокацию Южной Кореи, пишет RT.
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