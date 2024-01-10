Ким Чен Ын назвал Южную Корею главным противником КНДР

«Ким Чен Ын отметил, что теперь наступил исторический момент, когда нужно охарактеризовать Республику Корея ... как самое враждебное для КНДР государство», — говорится в сообщении.

Как отметил политик, Сеул в течение почти 80 лет «бешено цеплялся только за злобную конфронтацию» с целью свергнуть власть в Северной Корее. По словам Ким Чен Ына, Южная Корея — главный противник Пхеньяна, который нагнетает конфронтацию и форсирует наращивание военных сил. КНДР должна признать «необратимую реальность», соответствующим образом реагировать на изменения ситуации, при этом лидер республики призвал укреплять оборону и силы сдерживания ядерной войны.

В то же время Ким Чен Ын отметил, что Северная Корея не планирует провоцировать конфликт, но также не будет «избегать войны».

Ранее политик заявил о невозможности объединения Северной и Южной Кореи, поскольку Сеул ведет политику, рассчитанную на поглощение КНДР, напоминает «Свободная пресса».

Между тем сестра Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Ким Е Чжон заявила, что КНДР ответит «крещением огнем» на любую провокацию Южной Кореи, пишет RT.

