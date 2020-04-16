«Золотое решение». Церкви в Грузии не закроют на Пасху
Руководитель грузинского Института стратегии и управления высоко оценил решение грузинского правительства не закрывать церкви на Пасху.
Правительство Грузии не закроет храмы и церкви на Пасху из-за эпидемии коронавируса, но все необходимые меры безопасности соблюдаться будут. «У нас активная коммуникация с патриархией и патриархом. Мы приняли решение, что закон нарушаться не будет, церкви закрываться не будут, и будет соблюдаться социальная дистанция с целью заботы о здоровье и жизни наших граждан», - заявил в среду пресс-секретарь главы грузинского правительства Ираклий Чиковани.
Руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе в эфире НСН высоко оценил принятое решение и рассказал, как будет организована пасхальная служба для прихожан.
«У церкви сейчас весьма чёткая и твёрдая позиция. Она соблюдает все предписания властей. У нас принято золотое решение: верующие соберутся в больших храмах, где есть возможность соблюдать социальную дистанцию 2 метра до 21:00. После девяти вечера у нас начинается комендантский час, и выходить нельзя. И в храмах они пройдут богослужение и останутся до 6 утра. В небольшие храмы верующие не придут и богослужения там пройдут не паствы», - сообщил Мамрадзе.
Он также объяснил, почему было принято такое решение, и похвалился результатами противоэпидемиологических мер, принимаемых в стране.
«Я совершенно неверующий человек, но, тем не менее, с огромным уважением отношусь к правам верующих . И за две тысячи лет существования христианства верующие проходили и гораздо большие испытания – пандемии, чума и так далее. И церкви не закрывались на пасху, напротив верующие обретали стойкость духа и надежду. Я считаю, что принято очень правильное решение и врачи правильно всех предупредили, что если социальную дистанцию не соблюдать, то тогда может случиться бедствие. И несмотря на очень ограниченные ресурсы в нашей маленькой и бедной стране, благодаря героическим действиям врачей нам удалось сегодня добиться таких отличных, в мировом соотношении, результатов по борьбе с распространением коронавируса – всего около 300 заражённых и уже более 70 выздоровело», - добавил Пётр Мамрадзе.
В Грузии режим чрезвычайного положения объявили ещё 18 марта. Были закрыты государственные границы, запрещены мероприятия массового характера, а многие предприятия ушли на удалённую работу. А с 31 марта там и вовсе был введён комендантский час с 21:00 до 6:00.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
27 938+3 448 / сут.
Умерли
232+34 / сут.
Выздоровели
2 304+318 / сут.
- МиГ-31 ВВС Казахстана разбился под Карагандой
- Режим повышенной готовности в Свердловской области стал бессрочным
- В Тюменском военном училище произошла вспышка коронавируса
- Полковника Росгвардии арестовали по подозрению в коррупции
- Соловьев показал «доказательство» гомосексуальности Уткина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru