«Золотое решение». Церкви в Грузии не закроют на Пасху

Правительство Грузии не закроет храмы и церкви на Пасху из-за эпидемии коронавируса, но все необходимые меры безопасности соблюдаться будут. «У нас активная коммуникация с патриархией и патриархом. Мы приняли решение, что закон нарушаться не будет, церкви закрываться не будут, и будет соблюдаться социальная дистанция с целью заботы о здоровье и жизни наших граждан», - заявил в среду пресс-секретарь главы грузинского правительства Ираклий Чиковани.

Руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе в эфире НСН высоко оценил принятое решение и рассказал, как будет организована пасхальная служба для прихожан.

«У церкви сейчас весьма чёткая и твёрдая позиция. Она соблюдает все предписания властей. У нас принято золотое решение: верующие соберутся в больших храмах, где есть возможность соблюдать социальную дистанцию 2 метра до 21:00. После девяти вечера у нас начинается комендантский час, и выходить нельзя. И в храмах они пройдут богослужение и останутся до 6 утра. В небольшие храмы верующие не придут и богослужения там пройдут не паствы», - сообщил Мамрадзе.

Он также объяснил, почему было принято такое решение, и похвалился результатами противоэпидемиологических мер, принимаемых в стране.