Журналисты BBC подверглись нападению полицейских в Тель-Авиве

По его данным, одну из съемочных групп вещателя в Тель-Авиве остановила полиция. Журналисты, передвигавшиеся в автомобиле с надписями «Пресса», сразу показали правоохранителям удостоверения сотрудников СМИ, однако подверглись нападению. На сотрудников BBC наставили огнестрельное оружие, полицейские обыскали автомобиль, разбили телефон пытавшегося снимать инцидент корреспондента и нанесли ему удар в район шеи.

«Журналисты должны иметь возможность беспрепятственно освещать конфликт Израиля и сектора Газа», — заявил представитель вещателя.

Полиция Тель-Авива пока не прокомментировала произошедшее.

Ранее стало известно, что автомобиль журналистов телеканала Al-Jazeera попал под обстрел на юге Ливана, один человек погиб, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

