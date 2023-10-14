Журналисты BBC подверглись нападению полицейских в Тель-Авиве
Съемочная группа BBC Arabic подверглась нападению со стороны полицейских в Тель-Авиве. Об этом сообщил официальный представитель вещательной корпорации BBC.
По его данным, одну из съемочных групп вещателя в Тель-Авиве остановила полиция. Журналисты, передвигавшиеся в автомобиле с надписями «Пресса», сразу показали правоохранителям удостоверения сотрудников СМИ, однако подверглись нападению. На сотрудников BBC наставили огнестрельное оружие, полицейские обыскали автомобиль, разбили телефон пытавшегося снимать инцидент корреспондента и нанесли ему удар в район шеи.
«Журналисты должны иметь возможность беспрепятственно освещать конфликт Израиля и сектора Газа», — заявил представитель вещателя.
Полиция Тель-Авива пока не прокомментировала произошедшее.
Ранее стало известно, что автомобиль журналистов телеканала Al-Jazeera попал под обстрел на юге Ливана, один человек погиб, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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